The Running Man | Katy O' Brian affianca Glen Powell nel remake diretto da Edgar Wright

(Di sabato 5 ottobre 2024) TheMan, basato sul romanzo di Stephen King del 1982, è interpretato danel ruolo di protagonista.O', l'attrice in ascesa che si è fatta notare con Love Lies Bleeding al fianco di Kristen Stewart, si unirà ain TheMan, adattamento della Paramount del romanzo di Stephen King.dirige il film e ha scritto la sceneggiatura insieme a Michael Bacall. TheMan di King, pubblicato nel 1982 e scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman, è ambientato nel 2025 in un'America sottoposta a un regime totalitario che utilizza violenti giochi a premi per placare le masse emarginate. La storia è incentrata su un uomo disperato che, avendo bisogno di