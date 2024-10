Taekwondo Angelo Mangione si aggiudica il bronzo nei -73 kg ai Mondiali Junior Seconda medaglia per l’Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) Buone notizie per i colori azzurri al termine della quinta giornata dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Chuncheon (in Corea del Sud) fino a domenica 6 ottobre.ha regalato infatti alladella rassegna iridata giovanile (dopo il terzo posto di Matteo De Angelis nei pesi massimi), conquistando ilnei -73 kg. Il diciassettenne siciliano, capace di laurearsi campione del mondoes a Sofia 2022 nei -68 kg, si è reso protagonista di un torneo esaltante oggi collezionando quattro vittorie consecutive prima di fermarsi in semifinale a cospetto del padrone di casa sud coreano Jae Won Park dopo un combattimento abbastanza equilibrato (8-9, 3-6) e di alto livello.