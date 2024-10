Roma, pitone reale sul marciapiede a Ponte Mammolo (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in sicurezza dalle Guardie zoofile. Il serpente, della specie pitone reale, di L'articolo Roma, pitone reale sul marciapiede a Ponte Mammolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Insolita la segnalazione alla polizia locale diCapitale per un serpente di circa un metro su undi. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in sicurezza dalle Guardie zoofile. Il serpente, della specie, di L'articolosulproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (webmagazine24)

(Adnkronos) – Insolita la segnalazione alla polizia locale di Roma Capitale per un serpente di circa un metro su un marciapiede di Ponte Mammolo. Il serpente, della specie pitone reale, di […]. La pattuglia del IV Gruppo Tiburtino è stata inviata in via Rivisondoli, dove è stato trovato l'animale, messo in sicurezza dalle Guardie zoofile.

. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso per risalire ai proprietari del serpente. Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino si sono attivati per mettere in sicurezza l’area a tutela dei passanti e dell’animale, consentendo il suo recupero da parte del personale specializzato delle Guardie ... (Ilfaroonline)

