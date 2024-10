Ritirato un lotto di filetti di alici Esselunga per eccesso di istamina | rischi e dettagli

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di undidia marchio, a causa delo di livelli disuperiori ai limiti consentiti dalla legge. Il prodotto interessato è il “didistesi” in olio da 150 grammi,LTC204, con scadenza 22 gennaio 2026, prodotto dall’azienda Poseidon Sh.Pk in Albania (stabilimento AL 28 PP). Il provvedimento riguarda esclusivamente questo, mentre gli altri lotti della stessa linea non presentanoper la salute. Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per un rimborso o una sostituzione. Tutti i punti venditahanno già rimosso ilincriminato dagli scaffali. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero verde 800.666.555.