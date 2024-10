Piantedosi ' grande equilibrio delle forze di polizia'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno, Matteo, ha telefonato al capo della, Vittorio Pisani, chiedendo informazioni sulle condizioni di salute dei rappresentantidell'ordine "rimasti feriti a causaaggressioni subite oggi a piazzale Ostiense", fanno sapere fonti del Viminale. Nell'occasione,ha manifestato a Pisani il proprio apprezzamento per "l'operatodiche, come sempre, hanno dimostratoprofessionalità edgarantendo l'ordine pubblico in una giornata complessa, in cui non sono mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza anche utilizzando armi improprie e bombe-carta per aggredire gli agenti e causare danneggiamenti".