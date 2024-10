MotoGP Bagnaia vince la Sprint in Giappone Doppietta italiana con Bastianini | la classifica piloti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) A 5 weekend dal termine ogni punto conta, lo sa benee lo sa bene Martin. In una condizione particolare in, con alcune gocce di pioggia che scendono dal cielo a rendere il tutto più caotico, i due non si sono presi rischi eccessivi. PeccolaRace approfittando della caduta di un Acosta che stava dominando. Martin recupera fino al 4º posto, dopo una partenza dall’11ª casella a causa di una caduta in qualifica. Sul “podio” salgonoe M. Marquez, i due hanno dato spettacolo negli ultimi giri con sorpassi e contro sorpassi, alla fine ha avuto la meglio il nostro Enea, portando a termine unae Ducati Factory. Molto bravi i nostri due italiani Morbidelli e Diggia, rispettivamente 5º e 6º.