Milano 21enne denuncia violenza sessuale | Aggredita da un ragazzo conosciuto su una app di incontri

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 –. È quanto hato una ragazza di 21 anni, di origine cinese, questa mattina, a. La giovane è stata soccorsa attorno alle 8 in piazza Bottini a, davanti alla stazione di Lambrate. Stava cercando di noleggiare un'auto per rientrare a casa e nel frattempo ha chiamato la polizia di Stato. Sul posto è giunto anche il 118 che dopo la sual'ha inviata alla clinica Mangiagalli dispecializzata in questo genere di reati. Secondo quanto avrebbe raccontato la, venerdì sera avrebbe incontrato unsu una app di, e dopo aver passato la serata in sua compagnia lo avrebbe seguito nel luogo dove alloggiava. A quel punto potrebbe essere scattata lache hato. Per chiarire cosa sia successo, sono in corso indagini da parte della Questura.