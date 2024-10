Masters 1000 di Shangai Sinner-Etcheverry | orario e dove vedere la sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Liquidato in due set (6-1, 6-4) il giapponese Taro Daniel nei 32esimi di finale deldi, per Jannikè tempo di pensare alla prossima, che lo vedrà opposto all'argentino Tomás Martín, che ha eliminato dalla manifestazione l'olandese Botic van De Zandschulp trionfando con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-5. “Recuperare è importante. Ovviamente sarà una partita diversa rispetto a quella contro Daniel. Una partita difficile, ma non vedo l’ora. Vedremo cosa riuscirò a fare“, le parole del nostro portacolori. Chi avrà la meglio fra i due si scontrerà negli ottavi di finale contro il vincente del match fra lo statunitense Ben Shelton e lo spagnolo Carballes Baena. I precedenti fraedI due contendenti si sonoti finora solo una volta.