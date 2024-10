Mappa delle asfaltature Si parte da via Leopardi riqualificazione totale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pontedera, 5 ottobre 2024 – Strade, marciapiedi, infrastrutture sportive e progetti sociali. Tra la fine del 2024 e il 2025 riprenderanno i cantieri per il rifacimento degli asfalti più accidentati di Pontedera. Ci sono le strade che verranno rifatte dalle società che operano nei sottoservizi e nelle infrastrutture telematiche (la posa della fibra ottica), in primis sono da rifare via Galimberti e poi alcune strade di Fuori del Ponte, e poi ci sono gli interventi a carico totalmente del Comune grazie a quell’accordo quadro che garantisce una programmazione quadriennale di nuovi asfalti. “La prima strada che sarà interessata è via– spiega l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli – questa via non poteva essere riasfaltata e basta, ha bisogno di una”.