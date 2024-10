Maltrattamenti in famiglia | figli violenti e genitori vittime aumentano le denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Macerata, 5 ottobre 2024 – Violenza ein casa nella metà gli ammonimenti emessi dall’inizio dell’estate. L’altra metà fa capo a mariti o compagni aggressivi. In totale sono sei i provvedimenti emessi, 5 d’ufficio dal questore. Nella metà dei casi, come detto, tra leci sonomaltrattati e aggrediti dai. E dietro, spesso, c’è l’abuso di alcol o di droga a far scattare la violenza. È un fenomeno che in questo momento storico sta venendo alla luce sempre più chiaramente: si tratta di situazioni diverse tra loro, ma spesso accomunate dal fatto che le violenze si scatenano quando le, in questo caso i, non sono più accondiscendenti rispetto alle richieste fatte dai, non necessariamente giovanissimi e quasi sempre senza occupazione, pretese soprattutto di danaro per acquistare sostanze stupefacenti o alcol.