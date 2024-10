LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | un giro al termine Pogacar a un passo dal trionfo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Lipowitz paga oltre 2? daal passaggio sul traguardo. 16.24transita per la penultima volta sul traguardo, inizia l’ultimo! 16.22 Il gruppo non sta guadagnando nulla su Lipowitz: il tedesco sembrerebbe poter tenere ildel plotone alle sue spalle. 16.20 10 km alla conclusione. 16.18approccia per la quarta volta la scalata del San Luca. 16.17 Le prime due posizioni sembrano essere cristallizzate: anche Lipowitz inizia ad avere un margine piuttosto interessante sul gruppo, nell’ordine dei 40?. 16.14 15 km al traguardo. 16.12 Lipowitz ora paga 1’42” da, mentre il gruppo è staccato di una ventina di secondi dal tedesco. 16.11 SI E’ RITIRATO REMCO EVENPOEL! 16.09taglia per la terza volta il traguardo, due giri alla conclusione. 16.