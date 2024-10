LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | comincia ufficialmente la gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) 11.33 Corridori che passeranno da Vignola per tre volte, attraversando un piccolo circuito in questa prima parte della corsa. 11.30 Ci sono alcuni attacchi, ma nessuno finora ha preso realmente il sopravvento dal gruppo. 11.25 Subito un breve tratto di salita perre la corsa, poi ci sarà tanta pianura. 11.22 Continua a piovere sulla corsa: prima fase già non semplice per i corridori in questo. 11.20 Gruppo che rimane compatto in questi primi metri, senza attacchi. 11.18IL! 11.15 Corridori che stanno già pedalando nel tratto di trasferimento a Vignola, sotto la pioggia. 11.14 Sarà un'edizione davvero speciale quella che si terrà quest'anno, con il campione del mondo Tadej Pogacar che debutta con la maglia arcobaleno e due rivali su tutti come Remco Evenepoel e Primoz Roglic. 11.