L’Inter vince ma subisce ancora due gol e da un Torino in dieci | Inzaghi c’è un problema difesa

(Di sabato 5 ottobre 2024)la terza partita in sette giorni e si riporta definitivamente in carreggiata. O forse no. Già, perché al di là della Champions in cui la differenza tecnica era enorme e in cui la serata di gala ha dato motivazioni e attenzione extra, tra Udine e San Siro col Toro la squadra produce e trova tre gol, ma al contempo continua a concedere troppo e non può mai davvero gestire. Non è la schiacciasassi della scorsa stagione e per di più questo successo arriva anche grazie al rosso col Var a Maripan che cambia volto al match: sullo zero a zero i granata, che avevano approcciato con personalità, restano in inferiorità numerica e a quel punto sale in cattedra Marcus Thuram, che firma la sua prima tripletta italiana, con un climax invertito nella bellezza e nella difficoltà dei gol. (Sportface)