Inter la difesa preoccupa | il dato non è rassicurante

L`Inter, per la prima volta in questa stagione, vince tre partite consecutivamente. Non tutto, però, fa sorridere i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Riassunto della giornata (per ora): il Napoli vince (quasi sempre), l`Atalanta ri-vince (era ora) e l`Inter non stravince malgrado uomo in più... (Calciomercato)

Un 2-1 momentaneo siglato un attimo dopo la doppietta di Thuram, con Bisseck che va "molle" a contrasto e viene bruciato da Zapata, bravo a infilarsi laddove Darmian stringe tardi. Sosta inopinata Ci si dovrà lavorare, anche se difficilmente si potrà farlo nei prossimi dieci giorni con la maggior ... (Sport.quotidiano)

The post Inter-Torino 3-2, Bastoni: “Vittoria importante, ma troppi blackout in difesa” appeared first on SportFace. Queste le prime parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino nella partita valevole per la settima ... (Sportface)

The post L’Inter vince ma subisce ancora due gol e da un Torino in dieci: Inzaghi, c’è un problema difesa appeared first on SportFace. L’Inter vince la terza partita in sette giorni e si riporta definitivamente in carreggiata. Per il momento contava vincere e la vittoria c’è: si va alla sosta a ... (Sportface)

Sul dischetto si presenta Vlasic che tira in maniera perfetta: Sommer intuisce, ma non riesce a parare la rete del 3-2. Termina sul punteggio di 3-2 Inter-Torino, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. E finisce così, con una vittoria incredibilmente sofferta in ... (Inter-news)