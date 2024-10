Il portiere ‘sconvolto’ potrebbe stare un po’ fuori dopo Palace-Liverpool

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 5 ottobre 2024) 2024-10-05 16:40:21 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: IldelAlisson era “sconvolto”aver subito un infortunio alla gamba a 15 minuti dalla fine durante la vittoria per 1-0 della capolista Premier League al Crystal, ha detto l’ex attaccante dei Reds Peter Crouch. Il nazionale brasiliano Alisson ha gettato i guanti a terra per la frustrazioneessersi seduto sull’erba quando ha riscontrato il problema mentre si liberava a Selhurst Park. “Lo ha capito subito”, ha detto Crouch a TNT Sports, aggiungendo di essere “davvero preoccupato” mentre il 32enne si allontanava faticosamenteil fischio finale, sostituito dal nazionale ceco Vitezslav Jaros. “Quando un giocatore reagisce così, sai che è brutto. Sembra sconvolto. Questa è l’unica cosa brutta oggi, perdere Alisson.