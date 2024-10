Highlights e gol Inter-Torino 3-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la settima giornata della. Al Meazza un cartellino rosso all’indirizzo di Maripan al ventesimo condiziona poi il proseguo dell’incontro, visto che si scatena Thuram e segna una super tripletta, con il momentaneo gol di Zapata che aveva accorciato per i granata. Negli ultimissimi minuti nuovo assalto dei piemontesi col rigore di Vlasic che rimette tutto in discussione. Successo ma con tanto da rivedere per i campioni d’Italia, un po’ di sfortuna per gli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE GLIDI3-2 MARCUS THURAM HAS GIVENTHE LEAD! pic.twitter.com/kHMflFJK4t — LEROY??? (@ArdaGulerPR) October 5,Marcus Thuram's headers are like poetry in motion ?Milan are soaring high. (Sportface)