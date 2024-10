Galatasaray | divieto ai tifosi di indossare la mascherina di Osimhen allo stadio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilha scelto di vietare ai suoidiladi Victor. A renderlo noto è lo stesso club di Istanbul: “Informiamo che nei giorni delle partite non è consentito introdurre mascherine, come previsto dalla normativa sportiva, e chiediamo che questa norma venga presa in considerazione anche in termini di rispetto delle regole dello“. Ladi, che l’attaccante nigeriano indossa da ormai diverse stagioni dopo lo scontro di gioco con Skriniar nel corso di Inter-Napoli che gli procurò delle fratture multiple vicino all’occhio sinistro, è diventata un oggetto di culto tra idel, così come lo era per idel Napoli.aidiladiSportFace.