Finti tecnici derubano un’anziana poi tentanto di scappare dai carabinieri | due arrestati un terzo in fuga

(Di sabato 5 ottobre 2024) Romanengo (Cremona) – Due, uno scappa con la refurtiva. Ihanno catturato, dopo un inseguimento per le vie di Offanengo, due ladri truffatori di anziani che poco prima avevano derubato una donna di Romanengo. Uncomplice è riuscito a fuggire portando con sé la refurtiva. Mercoledì intorno alle 14 è arrivato l’allarme aida parte di una donna che era stata derubata. L’anziana ha raccontato che poco prima alla sua porta avevano suonato due persone che si erano qualificate comedi una società elettrica e che si erano introdotti in casa. Mentre uno dei due la intratteneva, l’altro è andato nella camera da letto e con un flessibile ha tagliato la serratura della cassaforte, impossessandosi di collane e anelli in oro per un valore di alcune migliaia di euro.