(Di sabato 5 ottobre 2024) Villois ?Lombarda è sempre più trascinata da quella, la quale vanta ormai risultati da record per l’attrattività turistica, ai quali si associa una domanda di insediamento immobiliare, destinato ai servizi e al ricettivo alberghiero superiore a qualsiasi previsione. A fine anno l’regionale dovrebbe raggiungere + 7% sul 2019, quellapotrebbe sfondare il 10%, ciò nonostante si sta profilando un clima di crescente sfiducia. Calano ulteriormente gli ordini in portafoglio delle imprese manifatturiere, crescono i magazzini e peggiorano le attese di produzione per i prossimi 6-8 mesi. Anche i prestiti alle imprese del manifatturiero segnano una contrazione proseguendo il calo iniziato nel 2023. La diminuzione dei finanziamenti bancari riguarda essenzialmente le piccole imprese e supera il 10%, in misura seppur minore riguarda anche le medie imprese.