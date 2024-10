Dove può arrivare il Milan di Fonseca in Champions League? Playoff o eliminazione?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildi Pauloinpuòaio la falsa partenza gli costerà l’? Laè un obiettivo ambizioso ma molto concreto per il, che in archivio ha ben 7 trofei “dalle grandi orecchie”, oltre a 2 Coppe delle Coppe, 5 Supercoppe Europee, 3 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per club. Con un palmarès di questo tipo, è ovvio e naturale che i tifosi continuino a sognare in grande. Le notevoli difficoltà in avvio di stagione, però, stanno rischiando di compromettere il cammino europeo dei rossoneri. Scopriamo insiemepuòdavvero ilin questa edizione, qual è la formula per il passaggio del turno e quali sono le quote più vantaggiose.