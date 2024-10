Domino del terrore da Hamas agli Houthi | la crisi degli scherani indebolisce l’Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Come in undel, il momento diattraversato delsta provocando un indebolimento dei proxy che, fino ad ora, avevano portato avanti azioni ostili contro Israele e impensierito l’Occidente su più livelli., Hezbollah, gli. Organizzazioni paramilitari, terroriste, diverse fra di loro per struttura e collocazione all’interno dell’Islam, e con un diverso grado di autonomia dal. Ma con un unico denominatore: l’odio verso Israele, mascherato da difesa del popolo palestinese. Ladel regimeayatollah potrebbe provocare anche una battuta di arresto di queste organizzazioni che però, in parte, hanno anche dimostrato di saper agire in autonomia.