Demolita l’antenna di viale Fulvio Testi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pochi giorni fa, il condominio di176 ha abbattuto la maxi antenna, come richiesto dall’ordinanza di demolizione emanata dal Comune di Cinisello Balsamo quest’estate. Si conclude così una lunga e annosa vicenda che, in questi ultimi anni, ha visto diversi contenziosi tra la palazzina, il municipio e la società Rf Com. "È stata una settimana difficile per i condòmini, i lavoratori e il difensore del condominio – hanno raccontato i residenti, che si erano costituiti in un comitato (nella foto) –. Già il 15 agosto il condominio aveva vinto una causa, ottenendo un risarcimento". A fare ricorso era stata Rf Com, denunciando di essere stata spogliata del possesso delle soffitte dove erano collocati i macchinari strumentali al funzionamento del traliccio. "Nessuno ha mai ostacolato l’accesso al traliccio abusivo".