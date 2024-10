Congresso delle Acli da stamattina alla Domus San Giuliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Oggi nellaSan, si celebrerà il 28esimoprovincialemaceratesi che vedrà protagonisti circa 100 delegatistrutture di base da tutta la provincia. Un momento in cui la democrazia dell’associazione fa da padrona e in cui il confronto, le idee e le amicizie nate nell’associazione diventano il motore che ispira l’operare di tutto il movimento. Roberta Scoppa spiega: "Con questovolge al termine il mio secondo mandato e il mio percorso come presidente provinciale. Questi 8 anni sono stati segnati da 3 eventi che ci hanno messoprova sotto ogni aspetto: il terremoto del 2016, il Covid e l’applicazione degli adempimenti operativi della Riforma del Terzo Settore. I nostri circoli si sono trovati a mettere in campo molte energie e risorse che spesso non avevano e il lavoro di raccordo e tutela è stato molto più duro degli anni passati.