Calcio l’Inter piega il Torino manita Atalanta Udinese da Champions

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tre anticipi del sabato si sono giocati oggi in Serie A, tre anticipi che ci hanno raccontato tre squadre che si sono lanciate per l’alta classifica: persi tratta di una conferma, per l’un rilancio, mentre continua a tenersi in piedi la rivelazione. Giornata che è cominciata alle 15.00 proprio con la vittoria dell’per 1-0 contro il Lecce. Una partita bloccata, non bella, piena di tensione soprattutto dalla parte dei salentini. La squadra che ha voluto maggiormente il risultato e che ha creato più occasioni da gol è stata certamente quella di Runjaic, che già nel primo tempo aveva avuto situazioni pericolose come la traversa di Kabasele, ma a risolverla ci ha pensato Zemura con un arcobaleno meraviglioso su punizione al 75esimo disegnato con il destro. Bianconeri quindi a 13 punti in classifica e momentaneamente terzi. (Oasport)