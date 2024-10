Calcio | il personaggio Pero Nullo saluta il pallone Ma con una laurea in tasca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) PERUGIA – Il Maestro, come l’hanno ribattezzato compagni e staff nell’ultima esperienza alla Pontevecchio, sospende le lezioni dal vivo. Esempio da imitare nelle giocate ma anche e soprattutto nei comportamenti. Matteochiude con ilgiocato. Lo fa a 39 anni dopo una carriera che l’ha visto segnare 120 gol fra C2, serie D, Eccellenza e Promozione e sfornare il doppio degli assist. Uno in grado di fare la differenza dentro e fuori dal campo, perché dotato di un’intelligenza calcistica e non fuori dal comune. Uno che a 21 anni ha saputo fare una scelta di vita intraprendendo un percorso di studi che oggi lo porta a servire consulenze finanziarie come assist in campo. Tutto merito di quellamagistrale in statistica e finanza, conseguita a 28 anni, con un 110 e lode.