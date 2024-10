Braciere e canzoni Nella fiamma un segno di fraternità E alla fine i fuochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Conclusa la tradizionale processione, con la reliquia di San Petronio che è stata trasportata lungo tutto il percorso del Crescentone di piazza Maggiore, il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi e il sindaco Matteo Lepore hanno accesso insieme unsul sagrato della basilica dedicata al patrono. Il fuoco è sia il simbolo della, come sottolineato anche ai recenti giochi olimpici di Parigi, sia della speranza, essendo uno dei tratti distintivi del prossimo giubileo. La festa di ieri si pone a metà tra questi due eventi e calza a pennello dato che nel Vangelo laardente è anche uno dei segni del rinnovamento e di quel cambiamento che è necessario viste le difficoltà che non solo Bologna, ma tutto il mondo, sta attraversando. Concluso questo momento il programma della serata è proseguito come previsto.