Atalanta-Genoa 5-1 | goleada nerazzurra nel segno del grande ex Retegui

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo, 5 ottobre 2024 - Spesso si parla delle fatiche e delle scorie lasciate dalla Champions League. Poi c'è l', che si conferma una macchina che più gioca e segna e più si potenzia: dopo il tris rifilato allo Shakhtar Donetsk, i nerazzurri travolgono con un pokerissimo il. Segnano Ederson e De Roon ma, soprattutto, segna, e lo fa per ben 3 volte, ilex, che ci mette lo zampino anche con un assist, facendo malissimo alla squadra che l'ha lanciato in Serie A. Mentre la banda Gasperini, altro ex di giornata, continua a scalare la classifica, gli ingranaggi dei rossoblù, che nel finale con Ekhator si regalano il gol della bandiera, sembrano essersi pericolosamente inceppati.