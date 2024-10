AEW | Arrivano conferme sull’ormai prossima cancellazione di Rampage

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 5 ottobre 2024) Negli ultimi giorni vi abbiamo riportato del faraonico accordo tra AEW e Warner Bros. Discovery che, stando ai primi report, si concentra solamente sugli show di punta della compagnia. Dynamite e Collision, ovviamente, rappresentano gli spettacoli più importanti per la compagnia di Tony Khan, mentrericopre solamente un ruolo marginale. Negli scorsi report vi avevamo riportato della paventata possibilità chepossa essere cancellato una volta che il nuovo accordo entrerà in vigore e secondo quanto riportato da alcune testate americane, l’AEW avrebbe comunicato l’ufficialità della. Nei giorni scorsi, testate come Cultaholic e Fightful Select avevano sottolineato l’assenza dinella notizia sul rinnovo dell’accordo tra AEW e WBD: in seguito, Dave Meltzer aveva dato la notizia delladial Wrestling Observer.