Viva il lupo l’incaglio generazionale nel linguaggio doloroso di Angelo Carotenuto

Tutti noi aspettiamo il nuovo Manzini che uscirà a breve ma intanto la casa editrice palermitana Sellerio non si ferma e ha da poco mandato in libreria "il(pagg. 256, euro 16)" l'ultimo romanzo del 58enne scrittore napoletano. C'è Puro il leader dei Dorita una band di cinquantenni che ad un certo punto della sua parabola artistica finisce come giudice in un talent – "Vil" – che ricorda "X Factor". Ma in uno di quei passaggi che richiamano un giudizio degli Dei il nostro esclude insindacabilmente dal gioco musicale la sedicenne Tete. Puro non ha più voce e neanche tanta voglia di vivere e comporre quando viene a saper che la Tete di Ullo è morta ad un passaggio a livello subito dopo il responso definitivo.