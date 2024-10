Valeria Marini e Carmen Di Pietro ‘disastro stellare’ a Tale e Quale Show

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 4 ottobre 2024)nel corso della terza puntata di. Dopo l’’agghiacciante’ performance della scorsa settimana al fianco di Roberto Ciufoli, nei panni di Tony Effe e Gaia,Diha dato nuovamente il ‘meglio’ di sé, rendendosi protagonista di un’esibizione degna de I Nuovi Mostri. Stavolta a cercare di aiutarla ci ha pensato, che ha scelto di accompagnarla sulle note di Vamos a Bailar di Paola e Chiara. Il risultato è stato però totalmente disastroso. Se la biondaha indossato una parrucca mora per calarsi nei panni di Paola,è salita sul palco con una folta chioma platino per impersonare la mora Chiara. Fuori tempo e stonata fin dal primo secondo, Diha cominciato a sbraitare, costringendo più volte laa tapparsi le orecchie e a chiedere ‘aiuto’ ai presenti (non che poi lafosse chissà quanto brava).