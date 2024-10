Traffico Roma del 04-10-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Luceverdeben trovati in ascolto Buongiorno sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e la Laurentina e poi a seguire tre Casine Tiburtina mentre in carreggiata interna si procede incolonnati Trecase Salaria e poi tra la Bufalotta e la Nomentana in entrata aancora code sulla via Flaminia a partire da Labaro e sulla via della motorizzazione in tangenziale troviamo code pere lavori tra via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico di anticipo che questa notte questo tratto di agenziale per lavori urgenti sarà chiuso aldalle 22 alle 6 per le uscite di Tor di Quinto e Salaria nelle due direzioni quindi sia verso lo stadio sia in direzione San Giovanni dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.