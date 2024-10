The power of progress | presentata a Bergamo la nuova Audi Q6 e-tron

trong>power

trong>progress

trong>progress

trong>nuova

trong>Audi

trong>Audi

trong>Audi

trong>nuova

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) ‘Thetrong> oftrong>’, il potere deltrong>o. È con questo principio ispiratore che Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia ha presentato, martedì 1° ottobre presso lo Sportpiù Club Resort di Curno, latrong>trong> Q6 e-, un concentrato di avanguardia tecnologica che eleva il concetto di mobilità elettrica a un livello senza precedenti. “Siamo da sempre connessi con il territorio in cui operiamo e con le sue eccellenze. La relazione con le imprese locali è per noi un valore aggiunto e un sinonimo di sinergia e collaborazione fattiva – queste le parole del direttore generale di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, Gianmaria Berziga –.trong> Q6 rappresenta pertrong> latrong> generazione della mobilità, un’auto capace di raggiungere nuovi standard in termini di sostenibilità, digitalizzazione, design e performance.