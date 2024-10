Stalker seriale finisce in trappola Minaccia e insulta quattro donne con lettere firmate ’by il Pescatore’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Si firmava ‘ilma le sue non eranod’amore: adiversee per lungo tempo ha inviato numerosi manoscritti contenenti pesanti minacce e ingiurie. Le vittime di quello che si è rivelato a tutti gli effetti uno, però, potrebbero essere molte di più. A seguito di indagini condotte congiuntamente dagli agenti del commissariato di Carpi, insieme ai colleghi dell’Arma mercoledì l’uomo è finito in manette. Si tratta di un 36enne italiano, nei confronti del quale polizia e militari hanno congiuntamente dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dai giudice per le Indagini Preliminari e su richiesta della procura. L’uomo è indagato per stalking nei confronti di ben, tre delle quali ex fidanzate.