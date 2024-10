Sinner momento difficile e si vede in campo | la sentenza pesantissima di Raffaella Reggi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stata la miglior tennista italiana, insieme a Sandra Cecchini, dopo il ritiro di Lea Pericoli e prima dell'avvento di Silvia Farina Elia. Conquistò nel 1986 gli US Open in doppio misto con lo spagnolo Sergio Casal, diventando la prima tennista donna italiana a vincere uno Slam. Oggi, invece, il tennis lo commenta per Sky Sport. Stiamo parlando di, intervistata da Fanpage dopo aver assistito alla finale tra Jannike Carlos Alcaraz a Pechino: “Quando sei avanti 3-0 al tie-break del terzo con un record di tie-break vinti nell'ultimo periodo, 18 su 19 Ma francamente lì è mancato sicuramente il servizio, la prima palla. Poi Alcarazndo la situazione di punteggio, ha preso dei rischi incredibili giocando dei punti pazzeschi. Con la prima diinperò magari avremmo avuto un epilogo diverso".