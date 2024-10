Sfuma il sogno di Luna Rossa Ineos Britannia vince la Vuitton Cup

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) AGI -battePrada Pirelli ela LouisCup. I britannici hanno vinto l'undicesima regata, portandosi sul 7-4 nella serie, e riconquistando la finale di America's Cup dopo ben 60 anni. Grazie alle manovre dello skipper, quattro volte campione olimpico, Ben Ainslie,ha vinto la prima delle due regate disputate oggi ottenendo il punto che mancava per chiudere la serie contro la barca italiana.  Questa vittoria porta l'equipaggio britannico ad affrontare il team neozelandese, bi-campione in carica, nella finale della 37esimaa America's Cup, in programma il 12 ottobre nella baia di Barcellona. La Gran Bretagna non ha mai vinto questa competizione, la più antica del mondo, fondata nel 1851. Â