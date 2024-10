San Lorenzo in Campo le mille tipicità di un territorio speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel paese tappa di "Cosa c’è Dop" di questa settimana, ci sono molte. Qui si coltiva il farro, quello più adatto alla pastificazione; qui si coltivano i semi delle cipolle che assicureranno raccolti nel mondo intero; qui ci sono apicoltori e qui c’è una delle più belle collezioni della storia degli usi e costumi della società marchigiana. Saninospita la collezione Straccini o il Museo delle Terre Marchigiane. L’esposizione raccoglie più dipezzi ed è strutturato secondo quattro differenti percorsi: i luoghi di vita, dove sono stati ricostruiti alcuni ambienti della casa rurale del mezzadro, i luoghi d’incontro, in cui vengono mostrati gli spazi dello svago e del contatto con la realtà sociale, i vecchi mestieri con le botteghe e i luoghi di lavoro degli artigiani e le collezioni, sezioni dedicate alla ceramica, agli oggetti in rame e in ferro.