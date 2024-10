Roma si getta sotto la metro | uomo estratto dalle rotaie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 settembre 2024 – Si eratolauno, alle ore 17:20 circa, alla stazione Cipro. Sul posto la Sala Operativa del Comando diha inviato due Squadre dei Vigili del fuoco 8/A di Monte Mario e 1/A della Centrale con al seguito il Carro Sollevamenti. Il personale dei Vigili del fuoco appena giunto sul posto riusciva a raggiungere l’che si trovavaal primo vagone riuscendo ad estrarla con diverse difficoltà e riportarlo sopra la banchina per le prime cure urgenti da parte del personale del 118. Una volta stabilizzato dai sanitari veniva trasportato in codice rosso al più vicino ospedale. Sul posto presente la Polizia di stato. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.