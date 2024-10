Rashford si ritira e scende in rotazione insiste il Ten Hag sotto tiro

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Erik ten Hag ha insistito sul fatto che il ridi Marcusnell’intervallo durante il pareggio del Manchester United contro il Porto fosse dovuto alla necessità di, non a una dichiarazione sulla sua prestazione. Lo United è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in Europa League, dopo che il colpo di testa di Harry Maguire nel finale ha salvato il pareggio per 3-3 a Porto giovedì. Dopo che i Red Devils erano andati in vantaggio per 2-0 grazie ai gol iniziali die Rasmus Hojlund, un gol di Pepe e una doppietta di Samu Omorodion li avevano portati sull’orlo di un’altra umiliante sconfitta.