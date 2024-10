Rai Pd all’attacco del governo | Dopo Scurati ‘TeleMeloni’ colpisce Di Pietrantonio

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Da un’intervista rilasciata a Luca Telese, neodirettore del quotidiano abruzzese ‘Il Centro’, da Donatella Di, una delle più importanti scrittrici italiane, le cui opere hanno avuto i più significativi riconoscimenti, dal premio Campiello al premio Strega, apprendiamo della gravissima opera di censura che sarebbe stata messa in atto dalla Rai nei suoi confronti. Un episodio che, nella sostanza e nei modi, sarebbe indicativo di come sia ridotto il servizio pubblico in versione Tele Meloni. I fatti, alla scrittrice era stato richiesto di scrivere un monologo sull’Abruzzo per il programma televisivo ‘Che sarà’, ma il lavoro, apprendiamo essere stato inspiegabilmente censurato e mai mandato in onda”. Lo dichiara Michele Fina, senatore e tesoriere del Pd.