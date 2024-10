Promozione Biagio il ds Gianangeli | Contro la Fermignanese dovremmo essere pratici e concreti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Andiamo a Fermignano certi delle nostre forze, con la voglia di sacrificarci e la consapevolezza di far bene” CHIARAVALLE – Un’altra avversaria di valore attende laNazzaro. Dopo la Jesina, infatti, i ragazzi di mister Bedetti sfidano lain trasferta, nel posticipo di domenica 6 ottobre alle 15.30. Un anomalo testa-coda: la squadra di Pazzaglia è prima con 10 punti, i rossoblù di Bedetti sono al terzultimo posto a quota 2. Per il dstto è una sfida particolare, visto che ha allenato lanel 2007-08 in Eccellenza. “Fermignano – spiega – è una realtà che ricordo con stima e gratitudine: mi ha dato la possibilità di iniziare come allenatore. Ho ricordi bellissimi. Ritorno nelle vesti di ds e non nascondo forti emozioni”. Diverse, però, le situazioni dei due club dopo 5 giornate.