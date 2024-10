Notte in apnea Castelferretti osservata speciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La prime 24 ore di passione, comprese quelle notturne – in– tra mercoledì e giovedì, sono andate. Resta comunque alta l’allerta ae dintorni, oggi, considerato il nuovo bollettino (sceso a giallo) diramato dalla Protezione civile regionale per possibili criticità idrauliche e idrogeologiche. Soprattutto nel pomeriggio, infatti, sono previsti rovesci e temporali sparsi localmente intensi sulle zone collinari e alto-collinari, destinati a spostarsi verso la fascia basso-collinare. Altra pioggia, insomma, che si somma a quella caduta ieri, per fortuna in quantità inferiori rispetto agli accumuli che avevano determinato l’alluvione del 19 settembre scorso. La preoccupazione c’è. Toccanti le immagini di mercoledì, con persone in coda in piazza per ritirare i sacchi di sabbia messi a disposizione gratuitamente dal Comune.