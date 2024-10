Notizie Asvis Focus | il Patto sul futuro intende portare il multilateralismo fuori dall’orlo del baratro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Testo scritto da Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 24 settembre 2024 L’approvazione delsul, della Dichiarazione sulle future generazioni e del Global digital compact durante il Summit deldell’Onu a New York del 22 e 23 settembre rappresenta un passo importante, ma non risolutivo, nel tentativo di affrontare le grandi sfide globali e costruire uno sviluppo sostenibile in ogni ambito. Ilriafferma l’impegno degli Stati membri, inclusa l’Italia, a intensificare gli sforzi verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, che, nonostante le difficoltà, rimangono punti di riferimento fondamentali per orientare le scelte politiche, economiche e sociali a livello internazionale e nazionale.