Mickey 17 | il film di Bong Joon-ho classificato R-rated

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il nuovodi-ho dal titolo17 è statodalla MPAA come R-, ovvero vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Come spesso è accaduto nella carriera dell’acclamato regista coreano, anche17 ha ottenuto dalla Motion Picture Association of America (MPAA) la classificazione USA più restrittiva in assoluto. La motivazione offerta dall’agenzia di rating è la seguente: “Contenuti violenti, linguaggio per tutta la durata, contenuti sessuali e droghe“.17 (qui il primo trailer) è l’ultima fatica di-ho, ed è come noto ispirata al romanzo7 di Edward Ashton. Al centro della storia una sorta “volontario sacrificabile” che si ritrova nella particolare circostanza di prestare servizio ad un titolare che esige l’impegno definitivo sul lavoro ovvero morire, per vivere.