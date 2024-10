Marco Masini torna con ’10 Amori’ | A 60 anni scommetto sulla mia maturità

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il 4 ottobre 2024 segna il ritorno dicon il suo nuovo progetto discografico, ’10(Momy Records, Concerto/BMG), disponibile in vinile e CD. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, questo album rappresenta un traguardo significativo per l’artista fiorentino, chea settedall’ultimo lavoro in studio. La pubblicazione coincide inoltre con un altro momento importante della sua carriera: i suoi 60, festeggiati il 18 settembre scorso., parlando a La Presse, ha descritto ’10come un album nato da una profonda ricerca personale, esistenziale e sociale, ma anche linguistica e collaborativa: “Ho cercato sempre di aggiornarmi, non solo tecnicamente, ma anche letterariamente e musicalmente, attraverso la musica e le idee degli altri.