LIVE Fognini-Paul 1-6 2-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Terzo nastro vincente di. A-40 Nastro che chiama a rete, non ha problemi con la volèe. 40-40 Mamma mia, fa le magie in questo game con il rovescio lungolinea! 40-30 Si infrange sul nastro il tentativo di vincente di rovescio lungolinea di. 30-30 Fulminante accelerazione di rovescio lungoriga di Fabio! 30-15vincente. 15-15 Bruttissimo errore dicon lo slice in palleggio. Per una voltaera tranquillo. 0-15 Largo il rovescio dopo il servizio di. 2-1vincente! Forza! 40-30 Fortunosa smorzata dopo il servizio diaveva risposto nei piedi. 30-30 Servizio e dritto! DAI! 15-30 Addirittura un passante vincente stretto slice di, numero! 15-15 In pressione da fondocampo, deve cedere con la difesa di rovescio