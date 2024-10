Liguria | Orlando ' Bucci con Vannacci e Bandecchi nostra coalizione larga e unita'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "È vero che abbiamo avuto difficoltà all'ultimo miglio sulla composizione dell'alleanza, non va negato, ma è anche vero che laè unadi gran lunga piùdi quelle che si sono presentate alle ultime tornate elettorali. Francamente, dal momento in cui sono state depositate le liste, io sono impegnato prevalentemente nel parlare con le persone. E devo dire che il compito è anche agevolato, rispetto al capitolo dei moderati, dal fatto che i miei antagonisti scelgono di aprire la campagna elettorale cone con. Rispetto a loro mi sento certamente più moderato e penso di avere buoni argomenti per parlare a quel mondo". Lo dice il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea, in una intervista a QN.