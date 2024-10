Le morti sospette dal 2018

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Almeno 20 leregistrate da settembrein poi alla Rsa di Offida. Quando ci si è messi al lavoro per ricostruire la vicenda, è stato effettuato uno studio per verificare l’andamento dei decessi nella struttura sanitaria offidana, ponendoli anche in paragone con i dati delle altre due strutture dell’Area vasta, ad Ascoli e a Acquasanta. I dati precedenti il 2016 non hanno segnalato anomalie particolari, qualche variazione tra una struttura e l’altra, ma niente di eclatante. Tutto cambia però con l’arrivo del 2017, quando alla Rsa di Offida comincia ad aumentare considerevolmente il numero di decessi. Diventa decisamente alto, sia rispetto agli anni precedenti della stessa struttura, sia in riferimento ai dati estrapolati dalle Rsa di Acquasanta e Ascoli.