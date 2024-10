L’Asd skating club rischia di fermarsi | Ci negano l’utilizzo della palestra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Lo sport è un diritto. Comune di Jesi: ridateci le palestre". A lanciare lo slogan con tanto di manifesti èJesi che protesta contro la decisionegiunta di preservare il parquet appena posato alla ristrutturataCarbonari, inaugurata da Julio Velasco. La società jesina usufruiva in passato delle palestre Zannoni eCarbonari per gli allenamenti, oltre al pattinodromo di via del Burrone. "Vogliamo far arrivare il profondo rammarico che la società sta provando per la mancanza di collaborazione dimostrata da questa Amministrazione comunale – scrive il presidente Dino Spaccia -. Con l’interdizioneCarbonari agli sport rotellistici non ci sarà possibile continuare. Il Comune sta precludendo lo sport a 60 ragazze del nostro settore artistico togliendo di fatto le ore assegnate in passato e non trovando soluzioni alternative.