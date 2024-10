La città vista dai giovani Castallanza un non luogo dove domina l’incertezza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)dai 18 ai 26 anni: come vivono il territorio, come lo frequentano e quali sono i loro desideri? Per scoprirlo, l’amministrazione comunale aveva incaricato il Centro Studi Riccardo Massa, associazione culturale che ha tra i suoi soci fondatori l’Università degli Studi e l’Università Bicocca di Milano. L’obiettivo è aprire un canale di comunicazione con questa fascia di popolazione, per favorire la partecipazione alla vita di comunità. La ricerca si è conclusa ed è stata presentata in biblioteca. Hanno partecipato attivamente ai "focus group" 50, tra i 18 e i 26 anni (età media 19 anni), compilando i questionari di rilevazione. Il campione era così composto: 70% maschi e 30%femmine, 96% studenti e 4% lavoratori (tra gli studenti il 65% dichiara di svolgere anche un lavoro).