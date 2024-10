Kim Kardashian chiede la liberazione dei Menendez | Non sono mostri

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tre settimane fa Kimin compagnia dell’attore Cooper Koch è stata in carcere a trovare Erik e Lyle. L’influencer (che è anche diventata avvocata) ha scritto una lunga lettera pubblicata dalla NBC, nella quale ha chiesto la scarcerazione dei fratellied ha spiegato come il secondo processo che hanno sostenuto non sia stato equo. Secondo Kimnella sentenza di ergastolo hanno pesato più fattori, dall’esclusione di prove e testimonianze sugli abusi subiti dai due fratelli, fino al contesto e al clima pregno di pregiudizi e omofobia, quindi non favorevole alle vittime maschili di vi0lenze. Kimsui fratelli: “Erik e Lyle condannati prima che iniziasse il loro processo”. “Siamo tutti i prodotti delle nostre esperienze. Esse plasmano chi eravamo, chi siamo e chi saremo.